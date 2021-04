Coronavirus in Valcamonica, a Edolo un centinaio di bambini allo screening

(red.) Questi giorni, tra ieri, giovedì 29 e oggi, venerdì 30 aprile, sono frenetici e di attesa per la comunità di Edolo, in Valcamonica, nel bresciano, dove i 180 bambini della scuola elementare si stanno sottoponendo al monitoraggio di massa con i tamponi dopo che proprio il paese è risultato teatro di un focolaio nei giorni precedenti. Una situazione che ha già portato alla chiusura dell’intero asilo dopo aver scoperto, tra l’altro, che si era arrivati a quel contagio a causa di una festa di compleanno per un bambino e ovviamente vietata.

Sono un centinaio i bambini che hanno deciso di aderire allo screening di massa volontario che si sta svolgendo nella palestra della scuola elementare. Una cinquantina hanno effettuato il tampone ieri e poco meno di 60 saranno anche oggi, venerdì, mentre una ventina sono in quarantena. I risultati sono attesi entro lunedì 3 maggio per capire se si possa tornare in classe ed evitare l’intera chiusura dell’elementare come, appunto, già successo all’asilo.

Nel frattempo, però, in Valcamonica, che continua a mantenere numeri più alti sul fronte del contagio in provincia, anche tra i banchi di scuola, una terza media di Edolo è costretta ora alla quarantena per l’emersione di uno studente positivo al Covid. Si aggiunge a quanto si è verificato anche a Malonno e Corteno Golgi e a una classe della scuola superiore Meneghini.