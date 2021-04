Valcamonica, incursioni notturne dei ladri in casa: indagano i carabinieri

(red.) Vanno a dormire la sera tranquilli, ma la mattina successiva si ritrovano con la casa messa a soqquadro da parte dei malviventi che agiscono senza fare alcun rumore. E’ quanto sta succedendo in diversi Comuni della Valcamonica, nel bresciano, come dà notizia Bresciaoggi. Nell’arco della settimana precedente a mercoledì 28 aprile si sono segnalati una serie di furti nelle case tra Darfo Boario Terme, Gianico, Artogne e Piancamuno.

Tutti gli episodi, tra riusciti e tentati, sono stati denunciati ai carabinieri che indagano. Sembra che i ladri approfittino della notte per raggiungere le case e anche praticare un foro sui serramenti per poter entrare. Nel loro mirino ci sono gioielli e soldi in contanti.