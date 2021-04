Furti a Darfo e Pian Camuno, il Codacons scrive ai sindaci

(red.) Raffica di furti in Valcamonica dove i comuni di Darfo e Pian Camuno sono stati oggetto di ripetuti furti in abitazione nell’arco dell’ultima settimana. Non si tratta, per la verità, di un fenomeno nuovo nella zona dopo che nell’anno 2014 era salita alla ribalta la “banda del forellino”, che si era macchiata di numerosi colpi tutti con identica modalità.

Non è questo il caso però, dal momento che le tecniche dei malviventi non sono univoche. A fare specie la pioggia di denunce dei residenti che manifestano altresì un certo allarme. In ragione di ciò il Codacons scrive ai Comuni di Darfo e Pian Camuno perchè, al fine di garantire tranquillità e sicurezza alla collettività, siano intensificati i controlli da parte della Forza Pubblica.