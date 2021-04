Adamello Ultra Trail, si iscrivono in 650: tutto esaurito per settembre

(red.) Sono bastati 60 giorni per esaurire tutti i posti disponibili per l’edizione 2021 di Adamello Ultra Trail, a dimostrazione di una grande voglia di tornare a correre sui sentieri della Grande Guerra dopo l’annullamento della scorsa edizione per maltempo. L’evento in programma dal 24 al 26 settembre 2021 nel comprensorio Pontedilegno-Tonale fra l’Alta Val Camonica e l’Alta Val di Sole, conferma con questi dati il suo percorso di crescita, preparandosi a ospitare i migliori ultra-runner al mondo tra le bellezze naturali e paesaggistiche del Parco Nazionale dell’Adamello e del Parco Nazionale dello Stelvio.

Saranno 650 gli atleti in totale al via della settima edizione, suddivisi sui tre percorsi proposti: 200 atleti in gara per l’Ultra Trail da 170 km, 250 per il tracciato intermedio da 90 km e 200 per lo Short Trail da 35 km. Estremamente soddisfatto del traguardo raggiunto a cinque mesi dall’evento è il comitato organizzativo: “L’affetto dimostrato è stato davvero importante – ha commentato lo staff -, e ci dà ancora più energia per preparare l’evento al meglio. Sapevamo che c’era voglia di correre sulle nostre montagne dopo l’annullamento dello scorso anno, ma raggiungere il numero massimo di atleti in così poco tempo va oltre le aspettative. Non vediamo l’ora di accoglierli tutti a settembre”.