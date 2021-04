“Il racconto dei Giganti”, gita nei castagneti del Parco dell’Adamello

(red.) Domenica 9 maggio, nell’ambito della rassegna “Inverno nel Parco 2020 – 2021”, il Centro Faunistico del Parco dell’Adamello, gestito dall’Associazione LOntànoVerde con il supporto del Parco dell’Adamello e del Comune di Paspardo, organizza un’escursione lungo il sentiero 22A e i “sentieri neri” da Cedegolo alla località Forcola in compagnia della Guida Ambientale Escursionistica Giancarlo Bazzoni.

 Ritrovo dei partecipanti alle ore 9.00 in Piazza Roma a Cedegolo; ritorno ore 16.00 circa.

 Dislivello positivo: 700 m escursione di media difficoltà.

 Pranzo al sacco (inclusa borraccia) a carico dei partecipanti.

 Si consigliano: abbigliamento da media montagna, scarponcini comodi da trekking già utilizzati, zaino. A piacere bastoncini da trekking.

 I cani sono ammessi ma per ragioni organizzative si prega di segnalarne l’eventuale presenza al momento della prenotazione

L’attività si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti COVID19. Orari e modalità potranno essere adeguati alla normativa anti Covid vigente. Si invitano i partecipanti a dotarsi dei dispositivi di protezione individuali.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

N° MAX PARTECIPANTI: 20 pax – ETA’ MINIMA: 11anni

CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE: € 10,00 singolo € 25,00 famiglia

Per info e iscrizioni: tel. 348.459.5374 e-mail. lontanoverde@gmail.com

Giancarlo Bazzoni: 3493914140