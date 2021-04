Borno e Ossimo, otto cani avvelenati dai bocconi in una settimana

(red.) A ogni latitudine della provincia di Brescia non mancano purtroppo quanti mettono in campo dei comportamenti ai danni degli animali. Le ultime segnalazioni arrivano da Borno e Ossimo, in Valcamonica, dove solo nella settimana precedente a lunedì 26 aprile otto cani sono stati avvelenati e tra loro quattro sono morti. Le zone più colpite sono quelle dei boschi, tanto da richiamare l’attenzione dei carabinieri e degli agenti della Polizia locale.

Quelle sono zone molto frequentate dai proprietari di animali domestici e in alcuni casi solo l’intervento dei veterinari ha evitato conseguenze letali. Sul posto sono stati affissi una serie di cartelli per invitare a prestare attenzione, mentre dal paese si è diffuso lo sdegno, cercando di risalire all’autore di questi episodi.