Cerveno, notte folle: danni ai marciapiedi, rifiuti in strada e tentato blitz a scuola

(red.) Lo scorso fine settimana, nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 aprile, il paese di Cerveno, in Valcamonica, nel bresciano, si è risvegliato dopo un’azione commessa probabilmente da un gruppo di giovani vandali. Tanto che sono stati segnalati episodi di danneggiamenti, riversando a terra il contenuto di alcuni cassonetti. In particolare, i responsabili hanno imbrattato alcuni marciapiedi e disseminato in strada diversi rifiuti.

Ma non solo, perché hanno anche tentato di entrare nel complesso che ospita la scuola elementare e l’asilo. Tuttavia, l’allarme ha evitato conseguenze peggiori. I cittadini che si sono svegliati la mattina successiva hanno segnalato gli episodi al Comune e facendo presentare una denuncia ai carabinieri che indagano.