Gratacasolo: auto contro motocicletta, feriti i centauri

(red.) Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di questo lunedì nel comune di Pisogne, in località Gratacasolo. Poco dopo le 15, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate una moto Yamaha e un’utilitaria Ford. Ad avere la peggio i due motociclisti che, feriti, sono stati trasportati all’ospedale. In posto anche un’ambulanza del 118 e i carabinieri.