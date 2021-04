Fuori strada all’alba sulla A4, feriti tre operai camuni

(red.) Spettacolare incidente stradale questa mattina di Pasqua molto presto sull’Autostrada A4, appena dopo il casello di Brescia Est, quando un furgone con a bordo tre operai di una società con sede in Valle Camonica è uscito di strada, finendo addosso a un trattore utilizzato per far funzionare la pompa idraulica usata per irrigare i campi. I tre camuni erano diretti in provincia di Verona per lavori di manutenzione del forno di un’acciaieria e l’autostrada era praticamente vuota.

Saranno gli agenti della Polizia Stradale di Verona Sud a fare chiarezza sulle ragioni della sbandata che ha fatto uscire il furgone dalla sede stradale, sfondando il guard-rail e la rete, arrivando nel campo per impennarsi dopo aver urtato la sponda del canaletto che porta l’acqua nei campi per poi adagiarsi con le ruote anteriori in alto, appoggiate sul trattore, acceso ma senza il conducente che però non era lontano perché stava controllando l’impianto di irrigazione. Fortunato lui, fortunatissimi i tre operai che se la sono cavata con molta paura ma, sembra, senza ferite troppo gravi. Uno è stato ricoverato al Civile di Brescia in codice rosso, gli altri due in codice giallo in altri ospedali.