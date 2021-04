Adamello, dal ghiacciaio Madrone si studia il clima negli ultimi 300 anni

(red.) A partire dal prossimo 6 aprile e per tre settimane il ghiacciaio Madrone, sull’Adamello, in Valcamonica, sarà interessato dalla più ampia attività di estrazione che le Alpi italiane abbiano mai visto prima. Si tratta del progetto “Adamello 270-Il futuro nel passato” che prevede un carotaggio profondo 270 metri e da analizzare per studiare il clima e la storia ambientale nel corso dei secoli. Come detto, il 6 aprile si inizierà ad allestire il campo base, poi la preparazione e quindi la vera e propria perforazione.

Il risultato sarà una “carota” di ghiaccio che verrà studiata e misurata all’interno dell’EuroCold Lab dell’Università di Milano Bicocca per ricostruire fino agli ultimi 300 anni del clima sulle Alpi. Il progetto è stato presentato ieri, mercoledì 31 marzo, nella sede della Comunità montana della Valcamonica a Breno con la Regione Lombardia, la Fondazione Lombardia per l’Ambiente, la stessa Università Bicocca, il Politecnico di Milano, Land & Cogeo, Edison, Valcamonica Servizi e Acqua Surgiva e il Comune di Saviore dell’Adamello.