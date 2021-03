Ubriaco e geloso picchia la compagna: 24enne in carcere

(red.) Un cittadino 24enne di origine egiziana è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Piancogno con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Vittima degli episodi di violenza la compagna 21enne dell’uomo che l’altra sera è stata aggredita e picchiata dal convivente mentre stava dormendo.

Ubriaco, l’egiziano si è avvicinato mentre la giovane era in pieno sonno prendendola per il collo. Dopo essersi liberata a fatica dell’aggressore la ragzza ha telefonato alla madre chiedendole aiuto e questa ha chiamato il 112 facendo intervenire i carabinieri.

I due si frequentavano da qualche mese e si trattava di una storia problematica se è vero che il 24enne è un tipo molto geloso e per questo motivo altre volte, quando aveva bevuto troppo, si erano già verificati episodi di violenza, come ha raccontato la convivente ai militari. Lei era sotto shock ed è stata fatta visitare in ospedale.

L’uomo è stato arrestati per maltrattamenti e lesioni personali, aggravate dalla relazione sentimentale con la vittima. Il giudice del tribunale di Brescia ha disposto per il 24enne la custodia cautelare in carcere.