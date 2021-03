Artogne, incendio rende inagibile un’abitazione: famiglia sfollata

(red.) Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 16 marzo, è divampato un incendio sul tetto di un’abitazione in via 4 Novembre ad Artogne, in Valcamonica, nel bresciano. Sembra che le fiamme si siano accese a causa del surriscaldamento della canna fumaria collegata a una stufa a legna. In pochi minuti, anche a causa del forte vento, il rogo ha preso il sopravvento costringendo l’unica famiglia residente nell’edificio ad allontanarsi.

Sul posto, in pieno centro storico a poca distanza dal municipio, sono intervenuti i vigili del fuoco di Darfo, Breno ed Edolo, mentre non c’è stato bisogno di soccorrere la madre e tre figli – il marito e padre era fuori per lavoro – che non sono rimasti feriti né intossicati.

Il rogo ha distrutto la copertura dell’abitazione dichiarata inagibile e così la famiglia ha dovuto trascorrere la notte in altro modo in attesa di una nuova soluzione che sarà individuata dal Comune. Questo, anche per consentire i lavori di ripristino dello stabile. L’intervento dei vigili del fuoco è stato decisivo anche per evitare che le fiamme potessero raggiungere le abitazioni vicine.