Incendio nel sottotetto, paura ad Artogne

(red.) Due squadre del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Brescia sono intervenute con il supporto dell’autoscala ad Artogne, in Valcamonica, per l’incendio sprigionatosi nel sottotetto di un’abitazione, forse a causa del mal funzionamento di una canna fumaria.

E’ stata coinvolta una sezione di circa 200 metri quarìdrati di tetto e l’intervento, iniziato intorno alle 16 di sabato 13 marzo, si è concluso qualche ora più tardi. Preoccupazione e attimi di paura tra gli abitanti della zona, però non ci sono stati feriti tra i residenti.