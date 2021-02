Tre interventi in Valcamonica per il soccorso alpino

(red.) Domenica tre interventi di soccorso in Valcamonica per la Stazione di Breno del Soccorso alpino. Il primo poco dopo le 13, per una persona che ha avuto un malore nei pressi del rifugio Campione. In base, pronti a partire a supporto dell’elisoccorso, erano presenti i tecnici delle squadre territoriali. Sul posto per caso era già presente un soccorritore, che quindi è intervenuto per collaborare con l’elisoccorso di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) di Milano.

Verso le 15, altra chiamata per un intervento al Lago della Vacca, dove uno sci-alpinista si era fatto male a una caviglia. Si sono attivate le squadre, poi l’intervento è stato risolto dall’elisoccorso di Brescia, che ha raggiunto l’infortunato e lo ha portato in ospedale.

Verso le 18 a Montecampione i tecnici del soccorso alpino sono invece intervenuti per una ragazza che ha avuto un malore. Una volta raggiunta, la giovane è stata portata fino all’elicottero e poi in ospedale, al Civiliedi Brescia.