Montecampione, bambino scivola sugli sci nel riscaldamento: soccorso

(red.) Ieri mattina, domenica 21 febbraio, un bambino di 8 anni è rimasto vittima di un infortunio sugli sci a Montecampione, in alta Valcamonica, nel bresciano. Gli impianti di risalita non sono accessibili, ma l’attività sportiva è consentita. E il bambino stava per partecipare a una gara di sci organizzata sul posto con gli atleti portati dai vari sci club.

Ma intorno alle 9, durante il riscaldamento, proprio il piccolo è scivolato contro le reti di protezione e riportando ferite a una gamba. Subito per lui sono scattati i soccorsi muovendo un’ambulanza di Pisogne già sul posto per l’assistenza, ma per precauzione è stato chiamato anche l’elicottero. E’ stato quindi condotto all’ospedale Civile di Brescia dove resta in osservazione in pediatria.