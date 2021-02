Darfo, 13enne riesce a scappare dall’appartamento in fiamme

(red.) Ieri pomeriggio, mercoledì 10 febbraio, varie squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate a compiere un intervento di spegnimento di un incendio a Darfo Boario Terme, in Valcamonica, nel bresciano. E’ successo dopo le 15,30 quando da via Roma è partita la richiesta di aiuto di un ragazzino di 13 anni che si trovava nell’appartamento dal quale sono partite le fiamme.

Ed è riuscito in tempo ad abbandonare l’abitazione e a mettersi in salvo. Sul posto, oltre agli operatori antincendio, sono accorsi anche gli agenti della Polizia locale e i carabinieri per chiudere la strada e consentire l’intervento. Nel frattempo è stato anche allertato il padre del giovane, in quel momento impegnato al lavoro a Brescia. Le fiamme dalle quali si era alzata una colonna di fumo nero hanno in parte raggiunto anche il solaio e il tetto, ma non gli altri piani della palazzina.

Il giovane, che ha accusato qualche difficoltà nel respirare, è stato poi portato a bordo di un’ambulanza all’ospedale di Esine. L’appartamento nel quale vive con il padre è stato dichiarato inagibile e si sta cercando di capire cosa abbia innescato l’incendio. Padre e figlio sono riusciti al momento a trovare una soluzione temporanea in casa di amici.