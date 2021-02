Cooking Quiz, super figurone per gli studenti dell’Olivelli Putelli di Edolo

(red.) Il tour del Cooking Quiz “Digital” prosegue senza sosta negli Istituti Alberghieri di tutta Italia. Partito il 14 gennaio scorso, coinvolgerà oltre 20.000 studenti. L’obiettivo dei promotori è quello di donare un’esperienza di gamification formativa, innovativa e divertente per gli studenti, in un momento particolare come quello attuale.

Martedì, oltre 800 studenti “futuri pasticceri” di 33 Istituti Alberghieri in tutta Italia si sono “scontrati” nell’appuntamento speciale del Cooking Quiz. Un grande evento organizzato per il mondo della pasticceria che è arte, inventiva, estro, pazienza, sapienza e… soprattutto tanta passione: quella che lo staff del Cooking Quiz ha ritrovato negli studenti protagonisti dell’evento. Una coinvolgente lezione sulle “Praline di cioccolato” condotta dallo Chef Docente di ALMA, Fulvio Vailati, ha deliziato i ragazzi tenendoli incollati e partecipi all’appuntamento.

Bravissimi i ragazzi della classe 4^E pasticceria dell’IIS “Olivelli Putelli” di Edolo che hanno ottenuto ottimi risultati aggiudicandosi un posto alla Finalissima Nazionale di Maggio. In Finale, dopo gli appuntamenti dell’8 febbraio, anche le classi 4^A Enogastronomia e 4^D Sala/Vendita che dovranno rappresentare il proprio Istituto contro le migliori classi di tutta Italia.

Il Concorso Didattico Nazionale riesce a coniugare la didattica tradizionale — lezione iniziale su argomenti di cucina, sala e pasticceria dei prestigiosi Chef Docenti di ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana — con l’innovazione e il divertimento. Un mix che lo ha reso un Progetto di successo. Per il suo valore didattico, formativo ed etico è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e del Turismo.