Niardo, esce col cane per una passeggiata ma non torna a casa

(red.) Dalla serata di ieri, domenica 7 febbraio, sono in corso le ricerche per trovare un uomo di 53 anni, Riccardo Girelli, residente a Niardo, in Valcamonica, nel bresciano. L’uomo, che abita con la moglie e la figlia, era uscito di casa nel pomeriggio insieme al suo cane per fare una passeggiata nei dintorni nonostante il tempo pessimo a causa della pioggia.

Nel momento in cui non è tornato per cena all’arrivo del buio, la famiglia ha iniziato a preoccuparsi contattando l’uomo al cellulare, ma senza ottenere risposta. A quel punto è stata lanciata l’allerta mobilitando un vasto schieramento di soccorsi per procedere con le ricerche. Le zone di interesse sono state quella della ciclabile verso Losine e Cerveno che spesso l’uomo frequentava, ma anche verso le montagne nei dintorni.

Alpini, vigili del fuoco, Soccorso alpino, Protezione civile e carabinieri sono al lavoro da ieri sera, riuscendo a trovare solo il cane dell’uomo che si era rifugiato vicino a una stalla. Ora proseguono anche le ricerche per trovare il 53enne.