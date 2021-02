Focolaio a Edolo, allarme per la cooperativa Il Cardo

(red). Allarme a Edolo, dove è stato scoperto un piccolo focolaio di coronavirus proprio nella sede della cooperativa Il Cardo che dal 1988 si occupa di disabilità. Ai test periodici sono risultati positivi sei utenti del centro diurno, un operatore e persino il presidente Giuseppe Capitanio e il direttore Marco Milzani.

Risparmiati per il momento i residenti nella comunità alloggio per disabili e gli utenti del centro socio-educativo. Naturalmente in pieno accordo con i genitori, i due centri sono stati chiusi, in attesa di verificare la portata del focolaio.

Lunedì mattina sono in programma una nuova serie di tamponi che coinvolgeranno tutto il personale, i volontari e gli ospiti, in modo da far emergere eventuali nuovi contagi e tenere sotto controllo la situazione.