Camera di commercio, riapre lo sportello decentrato di Breno

(red.) Riapre dal 9 febbraio 2021 lo sportello decentrato di Breno della Camera di Commercio di Brescia, presso la sede della Comunità Montana di Breno, rimasto chiuso da quando si è manifestata la prima fase dell’emergenza sanitaria.

Gli utenti dell’area camuna potranno così tornare ad usufruire, anche in presenza, dei servizi camerali – comunque sempre garantiti in modalità digitale e direttamente nella sede centrale di Brescia – nel pieno rispetto della normativa sul contenimento dei rischi Covid-19, come da specifico protocollo appositamente predisposto dalla Camera di Commercio e consultabile sul suo sito web istituzionale www.bs.camcom.it.

L’orario di accesso al pubblico è previsto nelle giornate di martedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 15:30 ed avverrà solo previo appuntamento, da prenotare accedendo dal sito internet istituzionale della Camera di Commercio www.bs.camcom.it nella sezione “ServiziOnLine”.

I servizi offerti saranno i seguenti:

– rilascio di certificati del Registro delle Imprese;

– rilascio di certificati e visure del Registro Protesti;

– consegna di documenti per l’estero;

– rilascio della Carta Nazionale dei Servizi (CNS)-Firma Digitale/Token Wireless;

– rilascio della carta tachigrafica (servizio riservato all’imprenditore che accede personalmente per sé o per i suoi dipendenti);

– bollatura di libri sociali e registri di carico e scarico/formulari rifiuti, per un massimo di 10 libri e di 1000 pagine. I libri vengono bollati “a vista” e riconsegnati subito. Per la bollatura oltre 10 libri e 1000 pagine, il servizio viene effettuato solo presso la sede di Brescia, prenotando un appuntamento tramite e-mail, all’indirizzo di posta elettronica anagrafe.dati@bs.camcom.it.

E’ consentito l’accesso di un solo utente per volta davanti all’impiegato camerale presente nell’ufficio.

“Anche se la modalità telematica di erogazione dei servizi, al di là dell’emergenza sanitaria Covid-19, si sta sempre più consolidando”, è il commento del presidente dell’Ente camerale, Roberto Saccone, “si è voluto comunque garantire all’utenza di un’area di rilevante importanza economica della nostra Provincia come quella camuna la possibilità di un contatto diretto con l’Ente camerale, nel pieno rispetto delle misure anti Covid-19, non appena le disposizioni normative di riferimento hanno aperto ad una minima praticabilità”.