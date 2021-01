Domenica 7 febbraio escursione nelle conche di Volano e Zumella

(red.) Nell’ambito della rassegna “Inverno nel Parco 2020-2021”, il Centro faunistico del Parco dell’Adamello, gestito dall’Associazione LOntànoVerde con il supporto del Parco dell’Adamello e del Comune di Paspardo, organizza per domenica 7 febbraio 2021 dalle ore 9,30 alle 16,30 un’escursione con racchette da neve nelle affascinanti conche di Volano e Zumella in compagnia della Guida ambientale escursionistica Giancarlo Bazzoni.

La partecipazione richiede un contributo di 10 euro, 5 i bambini fino a 14 anni.

La prenotazione è obbligatoria entro sabato 6 febbraio. Per informazioni e iscrizioni: tel. 348.459.5374 – e-mail. lontanoverde@gmail.com – Giancarlo Bazzoni: 3493914140.

Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle ore 9,30 al parcheggio di via Bertolotti (all’ingresso del paese di Paspardo salendo da Cimbergo) e il ritorno alle auto alle ore 16,30 circa. Dislivello positivo: 700 metri. Il pranzo è al sacco a carico dei partecipanti. Si raccomanda un abbigliamento comodo da montagna; obbligatorie le ciaspole, niente doposci e tuta da sci. I cani sono ammessi, ma per ragioni organizzative si prega di segnalarne l’eventuale presenza al momento della prenotazione.

L’attività si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19. Si invitano i partecipanti a dotarsi dei dispositivi di protezione individuali. Ricordiamo che tutte le donazioni e i contributi raccolti nell’ambito degli eventi e delle attività gestite dall’Associazione LOntànoVerde vengono reinvestiti nel Cras del Parco dell’Adamello, per la cura della fauna selvatica in difficoltà.