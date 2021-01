Darfo Boario, con i buoni spesa ritorna la solidarietà alimentare

(red.) Questa crisi sanitaria trascina con sé altri disagi e difficoltà, tra cui quelli economici per parecchie famiglie. Per questo il comune di Darfo Boario Terme ha destinato 96 mila euro a buoni spesa utilizzabili negli esercizi commerciali cittadini. Beneficiari sono i nuclei familiari residenti nel comune che non sono in possesso di risparmi o disponibilità finanziarie superiori a 10.000 euro.

“Il Covid-19 ha inciso fortemente sull’attività economica e, conseguentemente, sull’occupazione generando nuove aree di povertà – afferma il sindaco Ezio Mondini -. Lo scorso anno, sia nella prima fase di emergenza che successivamente, abbiamo distribuito oltre 7.600 buoni spesa del valore di 25 euro a nuclei familiari particolarmente colpiti dalla situazione pandemica. Tra questi, famiglie che hanno perso l’unico reddito disponibile”.

Nuove povertà che non sono certo migliorate con l’evoluzione della pandemia. “Grazie a un finanziamento ministeriale, abbiamo destinato altri 96.000 euro a sostegno di queste famiglie – spiega Doralice Piccinelli, assessora ai Servizi Sociali -. Un apporto una tantum che, ci auguriamo, possa contribuire ad aiutare i nuclei familiari in questo momento delicato, sperando che la nuova curva di contagio permetta un recupero dell’economia e quindi dell’occupazione”.

Il richiedente, che dovrà aver ridotto o sospeso l’attività lavorativa in seguito a provvedimenti governativi adottati in ragione dell’emergenza sanitaria, non dovrà aver beneficiato di contributi pubblici continuativi di importo mensile superiore a 1.000 euro (reddito di cittadinanza, cassa integrazione guadagni o altro) e non dovrà aver percepito contributi pubblici nel mese di gennaio superiori a 600 euro. Lo stesso vale per chi è in stato di disoccupazione perdurante dalla data del 31.12.2020 i cui eventuali altri famigliari risultino inoccupati, disoccupati o inattivi.

“Per essere più efficaci rispetto al bando precedente, abbiamo innalzato la somma da destinare ai nuclei familiari in base alla composizione – dettaglia l’assessora ai Servizi Sociali -. Infatti, i nuclei composti da una sola persona potranno godere di un beneficio di 300 euro, quelli composti da due persone 400 euro con ulteriori 100 euro per ogni altro componente della famiglia”.

Per accedere al bando è necessario presentare una domanda il cui apposito modulo è scaricabile dal sito del comune dove si trova anche c opia del bando. Per chi avesse difficoltà, lo stesso è disponibile in forma cartacea nell’androne del municipio in piazza Col. Lorenzini, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30 e potrà essere presentata con posta elettronica (buonispesa2021@darfoboarioterme.net) oppure consegnata a mano alla portineria municipale a partire da lunedì 01/02/2021 fino a venerdì 26/02/2021.

“A chi fosse in possesso dei requisiti e intendesse richiedere l’accesso al beneficio, consiglio di presentare la domanda al più presto – conclude l’assessora Piccinelli -. Infatti, i buoni spesa saranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse e nelle precedenti azioni le domande hanno superato le disponibilità”.

Per informazioni è possibile contattare telefonicamente gli operatori del Servizio Sociale ai numeri: 0364/541160, 0364/541165, 0364/541166, o via mail all’indirizzo: buonispesa2021@darfoboarioterme.net.