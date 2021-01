Bienno: ancora nulla su Domenico Carrara. Ricerche anche venerdì

(red.) Si va avanti anche domani: non si fermano le ricerche di Domenico Carrara, 33 anni, scomparso da Bienno domenica mattina. Per tutta la giornata le squadre hanno battuto la zona del Colle del Cerreto che va verso Breno, soprattutto nei dintorni di Campogrande, Degna e Astrio, sulla base delle segnalazioni raccolte in questi giorni.

Hanno perlustrato sentieri, vallette, canali, boschi in prossimità di corsi d’acqua, ma al momento non sono emerse tracce della presenza del ragazzo. Nelle prossime ore, i responsabili valuteranno la situazione per stabilire come procedere.