Bienno, l’elicottero di Regione sulle tracce di Domenico Carrara

(red.) Sono ancora circa un’ottantina i soccorritori impegnati oggi nelle ricerche di Domenico Carrara, 33 anni, disperso a Bienno. Accanto a tutte le componenti specialistiche di soccorso del Cnsas (coordinatori e tecnici di ricerca, tecnici alpini, di soccorso in forra, unità cinofile da ricerca in superficie e molecolari) sono in campo anche Protezione civile, Sagf Guardia di finanza, Carabinieri, Vigili del fuoco e Comune di Bienno. Oggi è presente anche l’elicottero di Regione Lombardia, che sta perlustrando dall’alto zone aperte e canali, con i tecnici a bordo. Le ricerche proseguono.