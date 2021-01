Bienno, cinquanta persone setacciano il corso del torrente Grigna

(red.) Nella giornata di oggi, martedì 26 gennaio, le ricerche per ritrovare Domenico Carrara, il bidello 33enne di Bienno disperso da domenica dopo che era uscito per una passeggiata nella neve, proseguono e sono concentrate in particolar modo sul corso del torrente Grigna, dalla località Isola fino al centro abitato di Bienno, su entrambe le sponde orografiche.

È impegnata anche la squadra forra regionale del Cnsas Lombardo, con tecnici di soccorso specializzati per questo tipo di ambiente. Le squadre territoriali stanno perlustrando sentieri e aree nei dintorni del paese, dove si presume il giovane possa essere andato, in base alle informazioni raccolte. Sono presenti anche le Unità cinofile Cnsas specializzate nella ricerca in superficie e i cani molecolari.

Impegnati in tutto una cinquantina di soccorritori; con il Soccorso alpino operano anche Protezione civile, Vigili del fuoco, Carabinieri, Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza e volontari della zona, insieme con il sindaco e il comune di Bienno.