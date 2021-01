Bienno, esce di casa per una passeggiata ma non ritorna

(red.) L’allarme è stato rilanciato questa mattina, lunedì 25 gennaio, dal Comune di Bienno, in Valcamonica, nel bresciano, direttamente dal profilo Facebook: si cerca un 34enne, Domenico Carrara, di cui da ieri, domenica 24, non si hanno più notizie. Per questo motivo al municipio è stato allestito il centro ricerche con la presenza dei carabinieri, dei vigili del fuoco e della Protezione civile che sono al lavoro.

Secondo quanto riporta lo stesso Comune camuno, l’uomo, collaboratore scolastico di Berzo Inferiore, ieri pomeriggio sarebbe uscito di casa per fare una passeggiata, ma senza più rientrare. E questa mattina, quando gli studenti si sono trovati la scuola chiusa proprio per la mancanza dell’operatore, non rintracciabile, è scattato l’allarme.