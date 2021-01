Giovane gravissimo travolto dalla valanga del Mortirolo

(red.) Dalla valanga di grosse dimensioni precipitata nel primo pomeriggio di questa domenica 24 gennaio dalle pendici del Mortirolo a circa 2700 metri di quota nel territorio di Monno in Valcamonica, è stato estratto ancora vivo un ragazzo che, stando alla prima ricostruzione, era impegnato nell’attività di scialpinismo.

Le operazioni di soccorso nella zona di Malga Boschetto sono terminate quando il cielo era ancora chiaro, ma le squadre di tecnici del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza portate nella zona da due elicotteri, hanno scandagliato per ore la massa nevosa.

Il giovane estratto ancora vivo sarebbe in gravissime condizioni ed è stato trasferito in volo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Un altro escursionista, invece, è stato fortunatamente solo sfiorato dalla slavina e non ha subito lesioni, anche se molta paura.

Sulle località montane dell’arco alpino il forte rischio di valanghe ha fatto aumentare l’allerta al livello 4 su 5.