Monno, giovane disperso in quota dopo gita con gli amici. Ritrovato

(red.) Se l’è vista brutta il giovane che ieri, giovedì 7 gennaio, dopo un’escursione con gli amici in Valcamonica, nel bresciano, era stato dato per disperso. Si tratta di un ragazzo di 22 anni, iscritto all’Università della Montagna di Edolo, che insieme agli amici aveva deciso di svolgere una gita sugli sci a Monno. Nel momento di tornare verso valle, si erano intrattenuti nel bere qualcosa in paese e per poi tornare al loro appartamento vicino a Edolo.

Ma arrivati a destinazione, forse anche dopo aver alzato un po’ il gomito, hanno notato che non c’era più con loro il 22enne. Ogni tentativo di chiamarlo è stato inutile, facendo così allertare i soccorsi nella prima serata. E lo stesso che ha fatto il 22enne attivando i vigili del fuoco e muovendo anche il Soccorso alpino e i carabinieri. Le operazioni di ricerca, complicate anche dal buio, sono andate a buon fine intorno alla mezzanotte quando il giovane, seppure con un lieve stato di ipotermia, è stato recuperato.