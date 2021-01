Controlli in Valcamonica, fermati due ubriachi e tre pericolosi alla guida

(red.) L’intervento più clamoroso è stato quello di ieri sera, mercoledì 6 gennaio, con otto clienti sanzionati mentre erano intenti a cenare all’interno di un ristorante a Ponte di Legno. Ma i carabinieri sono stati operativi anche nel resto della Valcamonica con altri interventi. In particolare, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Breno hanno fermato una donna di 52 anni di Malonno e un 37enne di Corteno Golgi.

Entrambi avevano alzato troppo il gomito e uno di loro è persino finito fuori strada in auto nel momento in cui tornava a casa. La prima aveva un tasso alcolico di 1,12 grammi per litro e il secondo di 1,95, quasi due volte oltre il limite consentito. Per i due è scattata la denuncia e il ritiro della patente e per l’uomo anche il sequestro dell’auto. Via anche tre patenti a chi è stato beccato a compiere sorpassi azzardati sulla statale 42 del Tonale a Malonno.