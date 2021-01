Ponte di Legno, al Tonale 15enne si infortuna in allenamento

(red.) Questa mattina, mercoledì 6 gennaio, pochi minuti prima delle 10,30 dal passo del Tonale a Ponte di Legno, in alta Valcamonica, nel bresciano, è partita una richiesta di un intervento di emergenza in una pista da sci. Come è noto, in questo periodo di lockdown natalizio le piste sono aperte solo per gli allenamenti dei vari sci club e potranno riaprire per tutti gli altri dal 18 gennaio.

Proprio durante una di queste sessioni un giovane atleta di 15 anni è rimasto vittima di un infortunio riportando un trauma cranico. I primi a intervenire sono stati i tecnici del Soccorso alpino insieme a un’ambulanza di Ponte di Legno e i carabinieri della compagnia di Breno. Presente anche l’elicottero che ha trasportato il giovane in codice giallo in ospedale. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.