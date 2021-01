Ponte di Legno, scontro tra due auto sulla statale Tonale. Traffico in tilt

(red.) Questa mattina all’alba, lunedì 4 gennaio, la statale 42 del Tonale in alta Valcamonica, nel bresciano, è stata teatro di un incidente tra due auto. E’ successo nei pressi della stazione della cabinovia che da Ponte di Legno porta verso il Passo del Tonale.

Due Audi, per cause da accertare, si sono scontrate nel mezzo di una carreggiata che lungo i lati vedeva diversi cumuli di neve. Per fortuna nessuno degli occupanti delle due vetture ha riportato ferite e non c’è stato bisogno nemmeno dei soccorritori. Ma l’incidente ha portato a bloccare il traffico sul posto. I mezzi coinvolti nello scontro sono stati poi rimossi.