Valsaviore, camino di casa in fiamme: danni limitati al tetto

(red.) Ieri pomeriggio, venerdì 1 gennaio, i vigili del fuoco di Darfo ed Edolo con due autopompe, l’autoscala e un fuoristrada sono stati impegnati in un intervento di spegnimento di un incendio a Fresine, in Valsaviore, in Valcamonica, nel bresciano. Le fiamme, probabilmente innescate da un cattivo funzionamento del camino dell’abitazione, sono partite intorno alle 15.

Il rogo si è poi propagato tra le travi e il resto della copertura, ma lo spegnimento è stato rapido quanto incisivo. Tanto che l’incendio è stato subito circoscritto e si è evitato che l’intera copertura venisse distrutta. Le fiamme non hanno raggiunto edifici vicini e si è anche proceduti con la bonifica e la messa in sicurezza.