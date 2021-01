Provinciale 345, rimossi i new jersey del blocco: “E’ un reato penale”

(red.) L’amministrazione provinciale di Brescia informa che nella giornata di sabato 2 gennaio 2021 qualche sconsiderato ha deciso di spostare i new jersey di cemento che bloccavano, a Nord, l’accesso alla strada provinciale Sp 345 “Delle tre valli”, chiusa spesso nei giorni passati, l’ultima volta il giorno 1 gennaio, nel tratto Nodano-Campolaro (Bienno) per l’elevato pericolo di valanghe.

“I dispositivi”, informa una nota della Provincia, “atti a salvaguardare l’incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito, sono stati posati a seguito delle abbondanti nevicate poiché il rischio valanghe è molto elevato. Anche oggi due valanghe hanno infatti raggiunto la sede stradale nel tratto chiuso. Non è pertanto possibile raggiungere in sicurezza il luogo per ripristinare la chiusura. Il fatto è molto grave e costituisce reato penale e per questo motivo è stata fatta denuncia ai carabinieri“.

Le autorità raccomandano di non transitare, nemmeno a piedi, lungo la strada provinciale chiusa.