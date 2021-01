Pericolo valanghe: Sp 345 chiusa nel tratto Nodano-Campolaro

(red.) L’amministrazione provinciale di Brescia comunica che a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche e in previsione di abbondanti nevicate nelle prossime ore, nel pomeriggio di venerdì 1 gennaio la strada provinciale Sp 345 è stata chiusa nel tratto Nodano-Campolaro, sui monti sopra Bienno.

Domenica 3 gennaio è previsto un sopralluogo in elicottero da parte del nivologo della Provincia di Brescia per valutare se effettuare un distacco artificiale delle valanghe.

Tutte le persone presenti nelle case nel tratto chiuso sono state avvisate e hanno portato le auto nel tratto aperto. È stato loro richiesto di rimanere nelle seconde case fino a lunedì.