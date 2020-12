Paspardo, litiga con i genitori per la droga. 26enne arrestato

(red.) Ieri sera, mercoledì 30 dicembre, un giovane di 26 anni è stato arrestato a Paspardo, in Valcamonica, nel bresciano, dopo un litigio con i genitori per motivi connessi alla droga. Alla centrale operativa dei carabinieri di Breno, infatti, è arrivata una richiesta di aiuto dai genitori del ragazzo alle prese con le minacce e fuori di sé.

Sul posto sono giunti i militari di Cedegolo e Borno che sono riusciti a calmare il giovane, ma hanno anche voluto perquisire l’abitazione. Sul tavolo della cucina e nella camera da letto del 26enne sono stati trovati circa 70 grammi di marijuana e dosi di cocaina e hashish. Per il giovane sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e in tribunale a Brescia ha incassato la convalida dell’arresto.