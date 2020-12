Valcamonica, lo spaccio è un vizio di famiglia: padre e figli denunciati

(red.) Era un vizio di famiglia connesso allo spaccio di sostanze stupefacenti quello che nel giorno di Santo Stefano, sabato 26 dicembre, i carabinieri bresciani della compagnia di Darfo Boario Terme hanno scoperto. Tutto è partito nel momento in cui i militari hanno fermato, come controllo di routine, un’auto condotta da un 56enne di Costa Volpino.

A bordo c’erano anche 20 grammi di marijuana che hanno indotto i militari a perquisire anche la sua abitazione. E hanno scoperto nella stanza del figlio 24enne due dosi di erba e in quella della figlia 21enne altre cinque dosi di marijuana e una di hashish.

L’intera famiglia – padre e i due figli – è stata denunciata e segnalata alla prefettura di Brescia come consumatori di sostanze stupefacenti. In più, per il padre è scattato anche il ritiro della patente.