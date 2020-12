Valcamonica, nei guai due ladri in cantiere e una borseggiatrice

(red.) Nei giorni precedenti a lunedì 14 dicembre i carabinieri bresciani della compagnia di Breno sono stati impegnati in due interventi di diverso tipo, ma sempre nell’ambito di operazioni di furto. In un caso i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia si sono mossi in un cantiere edile di via Polline a Boario. Sul posto si sono presentati anche gli agenti della Polizia locale dopo che era stato segnalato un furto in corso all’interno di un cantiere. E in effetti due ladri sono scappati dopo aver lasciato sul posto alcuni strumenti che volevano caricare sul proprio mezzo.

Controllando nelle vicinanze, i carabinieri hanno notato un rumeno al volante di un furgone parcheggiato. Il conducente ha tentato di nascondersi, ma è stato sorpreso: era uno dei due ladri in fuga. Tra l’altro, non residente a Darfo ma in questo momento presente in Valcamonica per una serie di lavori edili. E’ probabile che abbia cercato di “aggiornare” i propri strumenti con altri più nuovi. E’ stato quindi portato in caserma, identificato e denunciato per tentato furto, oltre che sanzionato per non aver rispettato il coprifuoco. Lui ha cercato di giustificarsi dicendo di essere tornato dall’andare a fare visita a un amico, ma questo, contattato, ha negato.

In un altro intervento, invece, è finita nei guai una ragazza bulgara di 21 anni. Sfruttava i momenti di distrazione di alcuni clienti al supermercato, soprattutto anziani e persone fragili, per rubare loro le borse e i portafogli. Due delle vittime avevano denunciato i casi ai carabinieri, ma è stato un 81enne a far incastrare la donna. Questa aveva provato a borseggiare l’uomo, ma lui si era accorto facendo intervenire la sorveglianza. Subito dopo la ragazza è stata identificata e denunciata, anche attraverso le immagini riprese dalle telecamere.