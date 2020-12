Vaccini, Mottinelli: “Non abbiamo gli strumenti per tutelare la comunità”

(red.) Pier Luigi Mottinelli, Segretario di Zona del PD della Valle Camonica, che con la Segreteria sta lavorando alle priorità della Sanità Camuna, interviene in merito alla campagna vaccinale del territorio, che ha coperto solo il 22% della popolazione.

“Mi chiedo e chiedo a Regione Lombardia, e in particolare ai Consiglieri di Maggioranza, per quale motivo a tre quarti della popolazione camuna sopra i 65anni non sia garantito il vaccino antiinfluenzale. Siamo di fronte a una situazione molto preoccupante, che vede le sedute vaccinali essere rinviate o annullate per mancanza di vaccini, mettendo in estrema difficoltà proprio la medicina del territorio e le farmacie, le figure dei medici di base, tanto provate nella prima ondata della pandemia.

Questo significa che gli anziani, persone fragili che andrebbero tutelate, rischiano di potersi vaccinare solo tra qualche settimana, quando addirittura il vaccino potrebbe non essere più efficace. E’ necessario fare chiarezza sulle modalità con cui vengono distribuiti i vaccini e sono necessarie spiegazioni sul perché in Valle non siano arrivate le quantità necessarie al fabbisogno della popolazione”.

Secondo Mottinelli è evidente, anche in questo caso, che la Sanità Lombarda, nella rete della medicina territoriale, sta dimostrando, non solo per quanto riguarda la gestione COVID, tutte le lacune e le fragilità che devono essere discusse e risolte, anche solo tramite un confronto con le vicine Emilia Romagna e Veneto.

“Non è possibile – ha concluso Mottinelli – non avere a disposizione gli strumenti per tutelare le nostre comunità. Faccio appello ai Consiglieri Regionali bresciani tutti, affinché si possa porre rimedio a questa grave situazione, che sta creando, tra i cittadini, il doveroso allarme, di cui mi faccio portavoce”.