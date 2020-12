Darfo, ubriaco in auto contro un camion fermo. Multato camionista

(red.) Nelle ore precedenti a mercoledì 9 dicembre gli agenti bresciani della Polizia stradale di Darfo sono stati impegnati in una verifica dopo un incidente. E’ successo nel momento in cui un’auto è finita contro un furgone fermo in sosta e alle prese con i lavori di installazione delle luminarie natalizie. A finire nei guai è stato l’automobilista straniero sorpreso a guidare seppure la patente gli fosse stata sospesa per alcol.

E anche al momento di essere controllato nell’ultimo incidente è risultato ubriaco, con tasso di alcol di sei volte oltre il consentito. Per lui potrebbe arrivare una sanzione di 6 mila euro. Ma anche il camionista è stato multato perché non aveva segnalato il cantiere lungo la strada. Per lui è scattata una multa di 1.736 euro.