Montecampione, turisti incoscienti cercano la quota. Bloccati nella neve

(red.) Sono giorni di preoccupazione, sul fronte del maltempo, questi in corso nel periodo del ponte dell’Immacolata che solitamente da tradizione era quello dell’inizio della stagione sciistica. Stavolta, anche nel bresciano, con gli impianti costretti a rimanere chiusi per l’emergenza sanitaria da Covid, gli sciatori devono restare a casa e costretti a seguire altre alternative. Tuttavia, qualche incosciente ha tentato lo stesso di raggiungere le montagne innevate e dove in questi giorni si stanno accumulando metri di neve. E’ successo ieri, domenica 6 dicembre, ad alcune comitive di turisti provenienti da Milano e anche dalla nostra provincia di Brescia che hanno provato a percorrere la strada di Artogne, in alta Valcamonica, verso Montecampione.

Evitando, quindi, non solo di rispettare le disposizioni sanitarie, ma infrangendo anche i divieti alla circolazione stradale. E con la forte nevicata, non sono più riusciti a salire in quota o scendere verso valle, bloccati con i loro mezzi lungo la strada che si era riempita della coltre nevosa. E come detto, hanno anche evitato la transenna posta in mezzo alla strada per non muoversi lungo la carreggiata a causa della troppa neve. Per venire in loro soccorso, sono giunti gli spalaneve che hanno sgomberato la strada per consentire a tutti gli incauti turisti di rientrare a casa.

Una situazione connessa al periodo di maltempo che, come detto, ha raggiunto e bloccato anche l’alta Valcamonica. A causa del rialzarsi delle temperature, gli accumuli di neve hanno provocato slavine, mentre più a fondo valle le piogge hanno provocato degli smottamenti. Per questo motivo diverse strade sono state chiuse al traffico. Situazione di disagio anche al Passo del Tonale, tra la sponda trentina e quella bresciana, in parte chiuso e riaperto nel pomeriggio di ieri a causa del pericolo valanghe e inaccessibile anche dal territorio bresciano. In seguito qui è stato riaperto, ma con la raccomandazione di non avventurarsi.

Dal punto di vista delle strade di montagna, resta chiusa anche la provinciale 345 delle Tre Valli a Campolaro, tra Breno e Bienno per una slavina di sabato pomeriggio 5 dicembre. Disagi anche a Ponte di Legno dove è stata chiusa la strada che da Pezzo porta a Case di Viso e anche la Tonalina fino al 30 aprile. E nei prossimi giorni il maltempo è destinato a continuare.