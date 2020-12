Ospedale Esine, raggiunto accordo per medici dopo stato agitazione

(red.) In periodo di emergenza da Covid durante questa seconda ondata e anche dopo l’immenso lavoro svolto nel corso della prima ondata in primavera, aveva destato scalpore lo stato di agitazione proclamato dai sindacati dei lavoratori dell’ospedale camuno bresciano di Esine. E’ la prima volta che per la struttura si arrivava a una manifestazione del genere, maturata dopo che i medici si erano detto critici nei confronti dell’azienda che non avrebbe rispettato un accordo.

Cioé quello siglato lo scorso giugno per consentire il pagamento delle progressioni economiche orizzontali per 640 mila euro al personale. Ma tutto era stato fermato dai revisori dei conti. A quel punto i sindacati, proclamando lo stato di agitazione, hanno anche interpellato il prefetto di Brescia Attilio Visconti come mediatore.

Così si è arrivati a un accordo che prevede in questo mese di dicembre il riconoscimento della progressione al 50 percento e a gennaio 2021 al resto del personale. In questo mese i lavoratori riceveranno una quota di premio ed entro maggio 2021 anche il saldo.