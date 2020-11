Violenza sulle donne, “un video per uscire dal silenzio”

(red.) Per celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne l’associazione DIECI di Ono San Pietro, non potendo organizzare incontri pubblici e iniziative in presenza, ha realizzato un video in cui sono illustrati i dati raccolti dai Centri Antiviolenza di Valle Camonica nel periodo tra Gennaio e Ottobre 2020, ma anche i numeri e i riferimenti per uscire dal silenzio e chiedere aiuto.

Realizzato a partire dalle immagini del murale Rinascita commissionato da DIECI al collettivo di artisti Art of Sool e con il commento musicale della canzone Una su tante di Diego Drama, il video sarà pubblicato sulla pagina Facebook dell’associazione a partire dalla mattinata di mercoledì 25 novembre. L’obiettivo, attraverso la diffusione via social, è quello di arrivare a più donne possibile, facendole sentire meno sole e indicando loro una possibile via d’uscita.