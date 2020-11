Valcamonica, post su Facebook contro Polizia. 25enne denunciato

(red.) Nelle ore intorno a venerdì 20 novembre un ragazzo di 25 anni residente in Valcamonica, nel bresciano, è finito nei guai dopo che nei giorni scorsi aveva pubblicato su Facebook un post carico di frasi offensive che incitavano alla violenza contro i poliziotti.

E gli agenti del distaccamento della Polizia stradale di Darfo Boario Terme si sono imbattuti in quel post e sono riusciti a risalire all’autore. Lo stesso giovane ha confermato di aver postato quel contenuto, ma ha rivelato di non aver avuto idea in quel momento di cosa stesse pensando. Il giovane è stato denunciato.