Breno, riapre dopo la frana la provinciale 345 “Delle Tre Valli”

(red.) Nella serata di venerdì 20 novembre, al termine dei lavori urgenti di messa in sicurezza, è stata riaperta la strada SPBS 345 “Delle Tre Valli”, interessata da una frana e chiusa il 16 novembre nel territorio del comune di Breno.

Ecco il testo dell’ordinanza della Provincia di Brescia: “Vista la relazione del dott. geologo Luca Maffeo Albertelli del 20/11/2020 al termine dei lavori, considerato inoltre che, nonostante l’intervento urgente effettuato a protezione della sede stradale, si rimane in attesa della sistemazione della frana e del dissesto idrogeologico non di competenza, e pertanto si ritiene, ai fini di garantire la sicurezza per chi vi transita, di mantenere i newjersey in cemento”.

La provincia di Brescia “Ordina di revocare l’ordinanza n.2642 del 16/11/2020 a decorrere dalle ore 18:00 del giorno 20 novembre 2020 e che, in entrambi i sensi di marcia della tratta di Strada Provinciale SPBS345 “Delle Tre Valli”, che si estende dalla prog.va km 77+720 alla prog.va km 77+780 a decorrere dalle ore 1 8:00 dal giorno 20 novembre 2020 fino a revoca sia istituito il senso unico alternato, regolato a vista, divieto di sorpasso e riduzione del limite di velocità massima a scalare a 40km/h nel territorio del Comune di Breno”.