Edolo, riaperta dopo la frana la statale 39 per l’Aprica

(red.) Si sono conclusi con qualche ora di anticipo i lavori di messa in sicurezza della statale 39 verso l’Aprica, in Valcamonica, nel bresciano, dopo la frana di venerdì scorso 6 novembre. Anas, società che gestisce l’arteria, ha firmato una nuova ordinanza di revoca della chiusura della via che ieri, giovedì 12, ha riaperto agli automobilisti.

Il tratto di strada era rimasto chiuso alla circolazione dal km 22+800 al km 23+200 nella località di Cortenedolo dopo che dal fronte roccioso erano caduti massi e terriccio. E da ieri la via è tornata percorribile, anche se solo per motivi di lavoro o necessità come previsto dalle disposizioni sanitarie.