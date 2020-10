Coronavirus, positivo il parroco di Capo di Ponte don Fausto

(red.) Negli ultimi giorni precedenti a mercoledì 28 ottobre era emerso come i casi positivi al contagio da Covid-19 stessero aumentando in modo preoccupante in Valcamonica, nel bresciano. E proprio in valle il paese di Capo di Ponte è finito di nuovo nel mirino. Se lo scorso 10 ottobre era emersa una positività all’interno della caserma dei carabinieri e portando tutti gli altri colleghi, in isolamento, a essere sostituiti da altri dalle varie stazioni, il virus ha colpito anche a scuola e in chiesa.

Per quanto riguarda la scuola, nella settimana precedente al 28 ottobre sono emersi quattro nuovi casi positivi tra studenti della scuola media (possono seguire le lezioni in presenza) e portando le stesse classi a finire in isolamento. Ma ora è anche emerso che il parroco del paese, don Fausto Murachelli, è risultato positivo, seppur sia asintomatico. Il prelato, 78 anni, è ora costretto a stare in isolamento e a disdire tutti gli impegni, così come due suoi collaboratori stretti.

Don Fausto aveva celebrato la messa domenica sera 25 ottobre e il giorno successivo gli era stata comunicata la positività a un tampone al quale si era sottoposto insieme a tutto il personale e gli ospiti della casa di riposo Fratelli Bona, di cui il sacerdote è presidente. Una notizia che ha sconvolto anche i piani di celebrazione delle nuove messe, in particolare quelle festive dei santi di fine ottobre.