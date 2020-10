Pian Camuno, scontro tra due auto sulla statale 42. Ferito anche bimbo

(red.) Ieri pomeriggio, domenica 18 ottobre, pochi minuti prima delle 17 si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due auto sulla statale 42 del Tonale in territorio di Pian Camuno, in Valcamonica, nel bresciano. Per motivi da accertare da parte della Polizia stradale, i due veicoli si sono impattati e i sei occupanti, di cui un bambino di 4 anni, sono rimasti feriti.

Le condizioni del bimbo erano quelle che destavano maggiore preoccupazione, tanto da far intervenire sul posto anche l’elicottero proveniente da Bergamo. Il bambino, il cui quadro sanitario si è poi per fortuna ridimensionato, è stato caricato sul velivolo e trasportato all’ospedale orobico Papa Giovanni XXIII.

La madre e il padre del piccolo sono stati medicati sul posto, così come i tre occupanti dell’altro veicolo. Ma una donna di 38 anni è stata ricoverata per precauzione all’ospedale di Esine. La strada è stata riaperta nella prima serata.