Artogne, auto fuori strada tra i boschi: due donne ferite

(red.) Ieri mattina, lunedì 12 ottobre, due donne di 62 anni sono rimaste vittime di un incidente stradale ad Artogne, in Valcamonica, nel bresciano, ma per fortuna senza riportare gravi conseguenze. E’ successo intorno alle 11 nel momento in cui le due occupanti erano a bordo di un fuoristrada e stavano scendendo lungo via Capo di Casa.

La zona è impervia e a un certo punto, all’altezza di un bivio, il veicolo è uscito di strada ribaltandosi più volte per vari metri fino a terminare la corsa contro un albero. Le due donne, residenti a Darfo Boario Terme, sono sempre rimaste coscienti e hanno atteso con paura e trepidazione l’arrivo dei soccorsi. Sul posto si sono mossi i vigili del fuoco con la Polizia stradale, l’automedica e due ambulanze. Entrambe le ferite sono state estratte dal veicolo e condotte in codice giallo e verde all’ospedale di Esine.