Darfo, altro studente positivo. Un gruppo in quarantena dopo Ischia

(red.) In Valcamonica, nel bresciano, arriva un altro caso in provincia derivante dal contagio da Covid-19 a scuola. Proprio a Boario era emerso il primo caso di positività tra le decine che sono seguite in tutto il territorio bresciano e che riguardava una studentessa delle medie. Ora si è presentata di nuovo una situazione simile per l’istituto comprensivo Darfo 2 dove nella frazione di Erbanno da sabato 10 ottobre una classe terza elementare è costretta all’isolamento e alla didattica a distanza.

Del caso si sta occupando l’Ats della montagna che ha predisposto tutte le misure per gli studenti entrati in contatto con l’alunno risultato positivo. Nel momento in cui terminerà la quarantena, tutti saranno sottoposti al tampone per poter rientrare a scuola. Nessuna misura, invece, per gli insegnanti che erano dotati di mascherina e mantenuta la distanza rispetto alla prima fila dei bambini.

Ma in Valcamonica c’è la preoccupazione anche per un gruppo di cinquanta persone che nei giorni precedenti a lunedì 12 ottobre è tornato da un viaggio a Ischia organizzato da un’agenzia di Darfo. A bordo del pullman uno dei componenti ha accusati i primi sintomi al ritorno ed è emerso positivo al Covid-19. In seguito anche un altro ha accusato gli stessi sintomi portando a due i casi. Per questo motivo l’intera comitiva è stata posta in isolamento e sabato 17 ottobre sarà sottoposta al tampone.