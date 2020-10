A Darfo “Fiormaggi”, il concorso dedicato ai migliori formaggi di alpeggio

(red.) E’ stata presentata oggi a Darfo Boario Terme la prima edizione di “Fiormaggi”, il concorso dedicato ai migliori formaggi di alpeggio della Valle Camonica, ideato con l’obiettivo di valorizzare i prodotti caseari di malga e far conoscere ai consumatori l’agricoltura e l’allevamento sostenibile.

Il nome del concorso, “Fiormaggi”, intende unire due eccellenze della Valle Camonica: i prodotti di qualità che “nascono” nelle malghe, e la biodiversità straordinaria di un territorio designato due anni fa dall’Unesco come Riserva della Biosfera, grazie alla più alta concentrazione botanica d’Europa.

“Il formaggio di alpeggio é uno dei prodotti simbolo della Valle Camonica – sottolinea il sindaco Ezio Mondini-. Questo concorso risponde all’esigenza di promuovere il lavoro e la produzione delle malghe e rappresenta un tassello delle iniziative promosse per valorizzare il territorio”.

“La Valle Camonica declina ogni aspetto delle eccellenze agroalimentari – osserva il vicesindaco Attilio Cristini-, un patrimonio che va difeso e capitalizzato. Da “Darfo Boario Terme in Fiore” abbiamo intrapreso un percorso di marketing territoriale che si è sviluppato con “Un Fiore nel piatto” e prosegue ora con “Fiormaggi”. Stiamo investendo grandi energie istituzionali nella filiera lattiero-casearia che trova uno dei momenti più importanti nella Fiera biennale zootecnica. La sfida è ora innescare un ciclo virtuoso su tutta la filiera, mettendo in vetrina i formaggi di altissima qualità delle malghe”.

Il presidente dell’Associazione Darfense Agricoltori Domenico Foppoli va oltre: “Con questo concorso abbiamo voluto dare visibilità anche i formaggi di nicchia, ma che sotto il profilo della qualità non hanno rivali”.

“La malghe rappresentano anche una risorsa turistica, come dimostrato dal boom di visite registrate questa estate – rimarca Fabio Ducoli dell’associazione -. Anche i produttori hanno compreso la necessità di proporre i propri formaggi ad una platea di consumatori sempre più vasta, e il numero elevato di formaggi in concorso lo dimostra”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il rappresentante di Sloow Food Gualberto Martini: “La Valle Camonica offre un varietà di formaggi di malga unici, ma per trasformarli in un tesoro occorre farli conoscere ai consumatori che possono orientarsi nella scelta consapevole. L’erba dei pascoli é impreziosita da varietà floreali ed erbe spontanee che conferiscono ai formaggi sapori straordinari”.

Loretta Tabarini di PromAzioni360 si è soffermata sulla giuria tecnica di qualità chiamata ad incoronare i migliori formaggi, della quale fanno parte tra gli altri Elio Ghisalberti della Guida Espresso e Gian Carlo Morelli, chef migliore carrello di formaggi 2020.

“Fiormaggi”, organizzato da PromAzioni360 e Associazione Darfense Agricoltori, su invito del Comune di Darfo Boario Terme e con il coordinamento di Slow Food Valle Camonica, si svolgerà in tre giornate: mercoledì la consegna dei formaggi, giovedì gli assaggi a cura di una qualificata giuria di esperti, e sabato alle 19.45 le premiazioni con l’apericena di degustazione aperto a tutti, in programma a Boario Fiere.

La prima edizione del concorso ha dato risultati eccellenti: sono circa 50 i formaggi in concorso, suddivisi in otto categorie, in rappresentanza di 25 aziende produttrici.